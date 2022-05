Cresciuto nel Besiktas, Ridvan Yilmaz si è imposto in prima squadra entrando a far parte anche del giro della nazionale turca

In Turchia è considerato uno dei profili più interessanti per il futuro (ma anche per il presente), uno dei giocatori destinati a diventare uno dei punti di forza anche della nazionale: parliamo di Ridvan Yilmaz, terzino sinistro di proprietà del Besiktas che il Torino sta seguendo con grande interesse e ha già avviato la trattativa per cercare di portarlo all’ombra della Mole.

Yilmaz e il Besiktas: i numeri

Yilmaz è un giocatore classe 2001. Ha compiuto tutta la trafila delle giovanili del Besiktas e gioca in pianta stabile nella prima squadra del club di Istanbul dalla stagione 2020/2021, in cui ha raccolto 18 presenze 1 gol e 2 assist e il premio della convocazione a Euro 2020. Nella stagione 2021/2022 è riuscito persino a migliorarsi, diventando un titolare inamovibile del Besiktas con la ciliegina sulla torta delle 2 presenze in Champions League contro Ajax e Sporting Lisbona, entrambe perse dalla formazione bianconera. Sempre fondamentale in questa stagione del Besiktas. Soltanto tra ottobre e novembre c’è stato un periodo in cui ha frequentato un po’ più la panchina, con Yalcin come allenatore. Poi, anche con gli altri due tecnici Karaveli e Ismael, ha sempre avuto un ruolo centrale. Il suo palmares, nonostante la giovanissima età, è comunque di tutto rispetto con una Super Lig, la Coppa di Turchia e la Supercoppa di Turchia. Vanta anche sei presenze con la propria nazionale.

Yilmaz: le caratteristiche del terzino

Il suo ruolo naturale è quello di terzino sinistro, ma può essere adattato anche ad esterno di centrocampo. Si tratta di un giocatore alto 1.75, scattante e con buoni tempi di inserimento. Le numerose presenze in un club di alto livello in Turchia come il Besiktas, lo rendono già un ragazzo pronto per i palcoscenici europei. Il suo contratto in scadenza a giugno 2023 è anche uno dei motivi per cui fa gola a numerosi club del panorama europeo, tra cui c’è ovviamente il Toro.