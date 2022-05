Bruno Peres si racconta e torna a parlare degli anni d’oro al Torino, sotto la guida di Ventura

Ci sono cose che non si possono dimenticare e lo sa bene l’ex Toro Bruno Peres che, ai microfoni di Gianlucadimarzio.com è tornato a raccontarsi a 360 gradi partendo dalla vittoria dello scudetto del suo Trabzonspor, ma riportando alla mente diversi momenti cruciali passati in granata: “A Torino ho anche segnato il gol più bello della mia carriera. Il giorno prima di quella partita, ero in macchina con Amauri: gli dissi che avrei segnato di sicuro. Lui mi aveva detto che avrei dovuto però fargli anche un assist. Glielo promisi. E avevo ripetuto la promessa anche a cena, davanti a lui e a Josef Martinez: ‘Ve lo assicuro, domani segno’“, commenta il brasiliano sul coast to coast nel derby della Mole del 2014.

Peres sul gol nel derby: “Ero convinto che qualcuno mi avrebbe fermato. È stato un gol incredibile”

Continua con il racconto del gol nel dettaglio: “Stavamo perdendo, a un certo punto avevo recuperato palla. Mi ero voltato, nessuno mi seguiva, e davanti avevo spazio. Allora avevo iniziato a correre, pensando di arrivare almeno vicino all’area per crossare. Ero convinto che qualcuno mi avrebbe fermato, come Vidal, che però a un certo punto era tornato verso il centro del centrocampo, perché non mi stava dietro. E poi anche Chiellini e Bonucci: si erano avvicinati, ma poi erano andati più in mezzo, dove c’era Quagliarella. Una volta entrato in area mi ero detto: ‘Non la passo più. Io qui devo tirare’. È stato un gol incredibile. Da quel giorno, i tifosi del Torino hanno capito che non ero solo un giocatore arrivato da pochi mesi. Ma Bruno Peres: quello che aveva fatto una grande rete nel derby”.

Il brasiliano su Ventura: “Gli volevo bene come a un padre”

Peres si sofferma poi su Gian Piero Ventura, che lo ha cambiato: “A Ventura piacevo, mi ha detto che bisognava trovare un modo per farmi restare, che in Italia avrei fatto bene. Gli volevo bene come a un padre. Mi ha insegnato il calcio in Italia, a crederci. Non mi faceva mai un complimento, o diceva che mi sarei esaltato troppo. Abbiamo anche litigato molto, ma poi mi abbracciava sempre e ripartivamo. Tutte le volte che torno in Italia cerco sempre di incontrarlo“.

Una storia che resta impressa non solo nelle memorie dell’ex Roma ma di tutto il popolo granata