Il tecnico del Genoa, Blessin, commenta la sfida vinta dai rossoblù sul Torino, in 10 contro 11

Soddisfatto Blessin dopo la vittoria, e non potrebbe essere altrimenti: “Sono fiero della squadra, dei ragazzi, mi hanno detto spesso di fare il catenaccio ma come si fa quando vedi la squadra giocare così, come oggi anche in inferiorità numerica. Sono molto contento perché i ragazzi stanno migliorando, il focus è già sulla prossima partita”. Su Destro e la sostituzione all’intervallo: “Per alcune situazioni tattiche serviva un giocatore diverso anche per mantenere lo stesso pressing e la stessa intensità”, ha spiegato l’allenatore del Genoa.

Blessin e il feeling con i tifosi

A fine partita il tecnico del Genoa è andato a festeggiare sotto la Nord, con tanto di siparietto sul suo cappellino: “Ho sempre avuto un feeling con la tifoseria, avere il pubblico con noi è importante, sappiamo che possiamo raggiungere un obiettivo importante. Perché il mio cappellino è fortunato? Scaramanzia…sono un po’ matto”, ha concluso sorridendo, spiegando perché non lo abbia regalato.