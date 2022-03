Il gol di Portanova è arrivato dopo un’uscita a vuoto di Berisha, ora le gerarchie tra i pali sono di nuovo in discussione

Chissà quale sarà, fra più di due settimane, il primo nome a comparire nella formazione del Torino che scenderà in campo all’Arechi contro la Salernitana. All’indomani della partita contro il Genoa, con la pausa del campionato alle porte per via degli impegni della Nazionale, forse neppure Juric pensava di doversi occupare della questione portiere così in fretta: quell’uscita a vuoto di Berisha nel primo tempo, che ha permesso a Portanova di realizzare il gol che ha poi deciso la partita, rischia di rimescolare nuovamente le gerarchie tra i pali.

Juric: “Berisha ha fatto bene due partite, poi oggi…”

“Milinkovic-Savic ha fatto bene nella prima parte di campionato poi ha fatto degli errori e perso sicurezza, Berisha ha fatto bene due partite, poi oggi… Adesso diventa anche difficile giudicare. Ora c’è la sosta e dovrà pensare a chi giocherà poi alla ripresa del campionato” ha spiegato l’allenatore croato nel post partita. Se contro Bologna e Inter la promozione di Berisha a titolare era stata forzata dall’infortunio alla mano di Milinkovic-Savic, contro il Genoa, con il portiere serbo recuperato ma spedito in panchina, è stata invece una scelta tecnica dell’allenatore.

Milinkovic-Savic e Gemello tornano a sperare

Seppur grave, quello commesso sul cross di Frendrup è stato pur sempre un solo errore, per questo Juric potrebbe essere orientato a confermare la fiducia al portiere albanese anche alla ripresa del campionato. Certo è che ora anche Milinkovic-Savic può sperare di riuscire a riprendersi la maglia da titolare tra i pali e, in questo clima di incertezza dovuto alle tante incertezze degli estremi difensori granata pagate a caro prezzo, anche Gemello può ora tornare a sognare di essere protagonista in serie A.