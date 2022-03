Il numero 11 granata, come tutto il Toro, sta rimediando prestazioni deludenti e al di sotto delle aspettative

Ivan Juric spera che la sosta per le Nazionali possa essere molto utile al Toro che ha bisogno di ritrovarsi, soprattutto sotto il punto di vista mentale, e di ricaricare le batterie dopo gli ultimi deludenti risultati. Con i granata che non vincono da troppo tempo, ovvero dal successo rimediato a Marassi contro la Sampdoria lo scorso 15 gennaio. Da lì in poi Belotti e compagni hanno rimediato poche prestazioni positive, come quelle rimediate contro Juve e Inter, e molte partite negative. Tanti giocatori hanno calato il loro rendimento e sicuramente tra di loro c’è un connazionale dell’ex tecnico dell’Hellas Verona ovvero Marko Pjaca. L’attaccante granata nelle ultime partite ha dimostrato di essersi un po’ perso lungo la strada, ma senza alcuna ombra di dubbio ora vorrà ritrovarsi per dimostrare che il vero Pjaca è un altro rispetto a quello che si è viste in questo periodo perché il suo valore non è di certo questo e Juric lo sa.

Pjaca: un grande inizio di stagione poi un’involuzione

Pjaca arrivato la scorsa estate dalla Juventus aveva fin da subito avuto un ottimo impatto con il mondo Toro dimostrando di essere un giocatore importante, nonostante i diversi infortuni che lo hanno colpito nel corso della sua carriera, che sarebbe potuto essere molto utile alla causa. La prima parte della stagione per l’attaccante croato era stata esaltante, nonostante qualche acciacco. Pjaca aveva dimostrato, contro Sassuolo e Lazio a distanza di pochi giorni tra i due match, di essere un giocatore che può ”spaccare” le partite e che può fare male alle difese avversarie. Poi di colpo, come un fulmine a ciel sereno, dall’inizio del 2022 c’è stata una clamorosa involuzione da parte di Pjaca, che nel nuovo anno ha rimediato tante panchine prestazioni molto deludenti, tra cui quella contro il Genoa, e tante panchine.

Pjaca: la prestazione rimediata contro il Genoa

Nell’ultima gara di campionato disputata dai granata contro il Genoa, dove i granata hanno raccolto una brutta sconfitta Pjaca è stato rilanciato da Juric dopo aver collezionato due panchine, contro Bologna e Inter. Ma il croato non è stato in grado di sfruttare la grande chance che gli ha concesso il suo allenatore per rilanciarsi, senza mai riuscire a incidere e rimediando così una prestazione, come diversi suoi compagni, gravemente insufficiente e non poteva essere altrimenti. Ora Pjaca dovrà ritrovarsi durante la pausa per le Nazionali per poi tornare il giocatore che si è visto a inizio stagione e sperare in una maglia da titolare nel match, di nuovo lontano dalle mura amiche, contro la Salernitana in una partita che i granata non potranno di certo sbagliare.