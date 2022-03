Quattro pareggi e quattro sconfitte nelle ultime otto, come già un anno fa aveva fatto il Torino di Giampaolo

La squadra guidata da Ivan Juric sta attraversando un periodo particolarmente negativo. La sconfitta rimediata contro il Genoa, penultimo in classifica, con buona parte della gara giocata in superiorità numerica, ne è stata l’ennesima dimostrazione. I granata nelle ultime otto sfide di campionato hanno raccolto zero vittorie pareggiando contro Sassuolo, Juventus, Bologna e Inter, perdendo contro Udinese, Venezia, Cagliari e Genoa. I granata, raccogliendo otto partite senza vincere, stanno eguagliando un record negativo che il Toro aveva già collezionato nella scorsa stagione a dicembre 2020 sotto la gestione di Marco Giampaolo, quando i granata lottavano per non finire in B. Ora Belotti e compagni sono in una posizione di classifica abbastanza tranquilla, ma devono comunque tornare a rialzare la testa per non buttare via quanto di buono fatto nella prima parte della stagione. Proprio per questo, dopo la sosta per le Nazionali, il Toro dovrà assolutamente scendere in campo con il coltello tra i denti contro la Salernitana a caccia dei 3 punti che permetterebbero alla squadra di Juric di risollevare il morale.

La striscia di otto partite senza vincere della scorsa stagione

Nella scorsa stagione, in cui c’è stata una crisi del Toro durata praticamente per tutto il campionato, le otto partite senza raccogliere nessuna vittoria sono state prima dell’inizio del 2021. In quel filotto di prestazioni e risultati negativi i granata avevano raccolto 4 pareggi e 4 sconfitte, esattamente come successo in questa stagione. Lo scorso anno il Toro dopo la vittoria contro il Genoa aveva perso contro Inter, Juventus, Udinese e Roma, mentre aveva raccolto 1 punto contro Crotone, Sampdoria, Bologna e Napoli. Per poi tornare a vincere contro il Parma nella prima partita del 2021. Ora è inutile guardare al passato e pensare alle prestazioni negative. C’è una stagione che va assolutamente salvata a partire dalla partita contro la Salernitana, per cercare di portare a casa un ottimo rush finale di campionato.