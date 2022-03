Juric ora è indeciso su chi affidare il posto tra i pali, Gemello ora prova ad approfittarne per strappare una maglia da titolare

Ivan Juric, furioso dopo la sconfitta rimediata dal suo Torino contro il Genoa, avrà ora due settimane di tempo per risolvere il rebus portiere. Anche se Berisha resta il favorito per una maglia da titolare, non sono affatto escluse novità. “Milinkovic-Savic ha fatto bene nella prima parte di campionato poi ha fatto degli errori e perso sicurezza, Berisha ha fatto bene due partite, poi oggi… Adesso diventa anche difficile giudicare. Ora c’è la sosta e dovrà pensare a chi giocherà poi alla ripresa del campionato” ha dichiarato l’allenatore granata. Dopo aver giocato contro Bologna e Inter a causa dell’infortunio alla mano di Vanja Milinkovic-Savic, il portiere albanese è sceso di nuovo in campo per scelta tecnica però senza riuscire a sfruttare l’occasione e ora nella corsa per un posto da titolare può inserirsi Luca Gemello, che di voglia di giocare ne ha tanta.

Gemello: la partita contro la Fiorentina fa ben sperare per una chance

Gemello ci può e ci deve credere, superare nelle gerarchie sia Milinkovic-Savic che Berisha non sarà di sicuro un compito semplice ma il giovane portiere granata ci proverà attraverso gli allenamenti al Filadelfia, approfittando anche della sosta per le Nazionali. Il numero 89 del Toro per cercare di convincere Juric a puntare su di lui potrà fare leva sulle buone sensazioni che sta lasciando in allenamento oltre che sull’ottima prestazione che aveva disputato contro la Fiorentina, partita nella quale non aveva subito reti ed era stato protagonista di alcune buone parate. Ecco perché Gemello deve crederci. Ma chiunque scenderà in campo contro la Salernitana, sia in porta che non, non potrà assolutamente sbagliare la partita. Contro i campani il Toro dovrà rialzare la testa senza se e senza ma.