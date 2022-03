Belotti non ha escluso la possibilità di rinnovare il contratto ma a patto di avere garanzie sulle ambizioni del Torino e del suo presidente

Da diverso tempo ormai in casa Torino non si parla espressamente di obiettivi ambiziosi, la parola Europa da ormai qualche anno è stata bandita nelle interviste o nelle conferenze stampa. Il primo a non sbilanciarsi è Urbano Cairo: sono ormai molto lontani i tempi in cui esprimeva il desiderio di andare in Champions League o in cui prometteva di ricreare una squadra che addirittura rivivesse i fasti degli anni ’70. Dichiarazioni che ancora oggi i tifosi ricordano e in alcuni casi, presi dalla delusione, gli rinfacciano. E’ così che rileggendo le dichiarazioni del presidente granata degli ultimi mesi è più facile imbattersi a frasi come questa: “L’obiettivo del Torino non lo dico, questo è un anno di passaggio, di transizione, ed è quello che ho detto a Juric“. L’obiettivo del Torino, anche se non pubblicamente, dovrà però ora dirlo ad Andrea Belotti e da ciò che deciderà di fare il Gallo nel proprio futuro il Gallo si potrà capire quanto sia realmente ambizioso il progetto di Cairo.

Torino: il rinnovo di Belotti dipende dalle ambizioni di Cairo

Le dichiarazioni rilasciate dopo Genoa-Torino dal centravanti mettono infatti con le spalle al muro Cairo. “Se c’è uno spiraglio che possa restare? Io l’ho sempre dato” ha dichiarato Belotti, lasciando aperta una porta al rinnovo. Rinnovo che potrà però arrivare solamente a patto che ci sia un vero progetto di crescita societaria. “Sono sette anni che sono qui a Torino: voglio capire tutto, dalle ambizioni agli obiettivi. Questa per me deve essere una decisione importante, devo prenderla nel modo corretto” ha infatti anche aggiunto il capitano granata. In pratica Belotti ha spiegato che resterà solo se nelle prossime settimane, quando incontrerà proprio Cairo e Vagnati, gli verrà presentato un progetto di crescita concreta del Torino (a ogni livello): non si accontenterà di qualche promessa generica, per firmare il rinnovo vorrà prove concrete della ambizioni societarie. Stavolta con Cairo non potrà nascondersi, dovrà spiegare quali sono i suoi reali obiettivi.