Juric dopo la partita conto il Genoa è stato critico con alcuni giocatori che sono entrati in campo nel corso della gara

Ivan Juric, ovviamente molto arrabbiato e deluso dopo la brutta sconfitta rimediata contro il Genoa penultimo in classifica, se l’è presa con alcuni dei cambi che ha fatto durante la partita dichiarando: “Ho cercato di mettere più qualità in campo con i cambi ma non ho visto un dribbling. Dobbiamo alzare il livello di qualità, quando troviamo squadre chiuse non riusciamo a creare. Sia Pjaca che Brekalo quando è entrato hanno fatto davvero poco, non sono riusciti a creare scompiglio”. Dunque si può facilmente dedurre che lo sfogo dell’ex tecnico dell’Hellas Verona è rivolto principalmente a Josip Brekalo e a Cristian Ansaldi, entrati rispettivamente al posto di Rolando Mandragora e Mergim Vojvoda al 6’ minuto del secondo tempo. Si possono dare meno colpe a Alessandro Buongiorno e a Simone Zaza, entrati proprio nei minuti finali del match. Sicuramente Juric si aspettava molto di più da Ansaldi e Brekalo, ma i due granata hanno deluso, come praticamente tutto il Toro, senza riuscire a raddrizzare il match.

La partita di Brekalo e Ansaldi

Brekalo in modo particolare avrebbe dovuto alzare il tasso qualitativo dei granata, senza però riuscirci e deludendo tanto. Proprio lui che in granata ha rimediato molto spesso prestazioni più che positive, riuscendo anche a trovare in più occasioni la via del gol. Anche il numero 14 del Toro sembra stia patendo e non poco il periodo particolarmente negativo che sta attraversando la squadra granata. Ansaldi invece, ha fatto vedere qualche spunto ma niente di più. Nessun traversone è partito dai piedi dell’argentino e neanche lui è riuscito ad essere incisivo. E ora i granata sono chiamati a un ”reset” dal punto di vista mentale approfittando della sosta per le Nazionali, per poi farsi trovare pronti per il match contro la Salernitana.