Izzo sceso in campo contro il Genoa, sua ex squadra, tra i titolari: è stato fischiato dai tifosi genoani ogni volta che toccava la palla

La brutta, o meglio bruttissima, sconfitta rimediata dal Toro contro il Genoa a Marassi è una partita che Belotti e compagni dovranno togliersi dalla testa il prima possibile. Quella andata in scena in terra ligure è stata senza alcuna ombra di dubbio una serata storta per Armando Izzo. Il difensore napoletano era uno dei tanti ex della partita e nei suoi confronti i tifosi del Genoa non hanno di certo dimostrato una bella accoglienza. Ogni volta che toccava la palla, il numero 5 del Toro veniva fischiato dal popolo rossoblù. Una partita andata male per Izzo che, dopo aver vinto il ballottaggio con David Zima, è tornato titolare. Il difensore ex Napoli non giocava dal 1’ minuto da agosto, quest’anno sta trovando il campo con il contagocce, dopo essere stato vicino a lasciare Torino sia la scorsa estate che a gennaio, soprattutto durante la sessione di calciomercato estiva.

Izzo: autore dell’espulsione di Ostigard

C’è sicuramente da sottolineare che Izzo è stato protagonista dell’episodio che ha portato all’espulsione di Leo Skiri Ostigard. Espulsione che alla fine, facendo un bilancio, non ha messo in grossa difficoltà il Grifone come i granata speravano. Ostigard infatti, dopo aver rimediato un cartellino giallo pesante per un fallo ai danni di Tommaso Pobega, dopo soli 9 minuti ha commesso un altro fallo, questa volta ai danni proprio di Izzo. Di conseguenza l’arbitro Mariani ha mostrato il cartellino rosso al difensore rossoblù, facendo così infuriare ancora di più i tifosi genoani nei confronti del numero 5 granata. Ora Izzo, dopo una serata andata male per diversi motivi, spera di avere altre occasioni da qui a fine stagione per rifarsi e dimostrare il suo vero valore. Molto dipenderà da lui, dall’impegno e dalla grinta che metterà durante gli allenamenti al Filadelfia.