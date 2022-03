Solo 3 punti conquistati dalla sosta di gennaio a quella di marzo: nessuno, in Serie A, ha fatto peggio del Torino di Juric

Il Torino ultimo in classifica, ma per davvero, lo si è visto di recente solo a Natale del 2020, con Giampaolo in panchina. Un Toro ultimo in classifica, però, c’è stato anche in questa stagione. Dalla sosta di gennaio a quella di marzo, i granata guidati da Juric hanno conquistato appena tre punti in sette giornate: nessuno, in Serie A, ha fatto peggio. Tre pareggi – contro Bologna, Inter e Juventus – e quattro sconfitte, l’ultima contro il Genoa e prima quelle contro Cagliari, Venezia e Udinese. Il crollo della squadra ha causato, più che un rischioso avvicinamento della zona retrocessione, un allontanamento inesorabile dei piazzamenti europei.

La zona B è lontana, ma che crollo del Toro!

Basti pensare, infatti, che dopo il pareggio contro il Sassuolo della 23^ giornata, il Torino era decimo, a +15 sul terzultimo posto e a soli quattro punti di distanza dalla settima piazza. Oggi, i granata sono undicesimi in classifica, ad un rassicurante +13 sulla zona rossa ma anche a tredici punti di distanza dal settimo posto, occupato dalla Roma. La vittoria manca ormai da otto partite: la sosta, stavolta, potrebbe arrivare nel momento giusto per raccogliere le idee e trovare il senso di questo finale di stagione.