Un assist di Singo e niente altro, in sette partite: nella crisi del Torino anche il calo degli esterni. E Aina…

Dopo le sfide contro Fiorentina, Sampdoria e Sassuolo, forse il miglior trittico del Torino versione 2021/2022, uno dei commenti più gettonati riguardava proprio gli esterni di centrocampo: “Finalmente sono decisivi”. Due gol e un assist per Singo, due assist per Vojvoda: sembrava che Juric, colui che a Verona aveva reso produttivi al massimo Lazovic, Faraoni, Dimarco e compagnia, avesse trovato la quadra sulle corsie laterali. Se non si vuol parlare di illusione, poco ci manca. Perché da lì in poi, in sette partite, si conta appena un assist (inutile) di Singo, contro il Venezia. E niente altro.

Ansaldi incide poco, Aina è sparito dai radar

Pochi spunti, un contributo quasi nullo alla fase offensiva. E questo nonostante il fatto che, a Singo e Vojvoda, si sia aggiunto anche Ansaldi, nelle rotazioni. L’argentino è tornato a giocare nella partita contro il Venezia ed è stato titolare solo contro il Cagliari, ma senza mai incidere. Ola Aina, invece, è completamente sparito dai radar. Dopo il ritorno dalla Coppa d’Africa – a Udine era tornato in panchina – non ha giocato nemmeno un minuto, sebbene nella prima parte di stagione fosse stato tra i più presenti.