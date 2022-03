Dallo Spezia fino al Genoa: il Torino ha regalato punti a chi è in lotta per non retrocedere. Ora la sfida contro Nicola

Dallo Spezia fino al Genoa: le squadre che lottano per la salvezza, quando vedono il Torino, prendono coraggio. Perché lo dicono i numeri: fin qui, la squadra di Juric ha regalato 17 punti a chi naviga nei bassifondi della classifica. L’ultima partita del Toro, quella di Marassi, ha rappresentato più di altre questa particolare sindrome del crocerossino. Il Grifone non vinceva dal 12 settembre, in casa addirittura dal 24 aprile scorso: contro i granata, seppur in dieci uomini, Blessin e i suoi si sono presi tre punti fondamentali, utili per riaccendere una fiammella di speranza. Dopo la sosta, ci sarà la partita contro la Salernitana: il Toro non ha proprio il curriculum migliore per affrontarla, anche se contro i campani – all’andata – finì con un sonoro 4-0.

Dal k.o. di La Spezia fino a Marassi

I primi punti regalati furono quelli di Venezia: un rigore nel finale permise ai lagunari di acciuffare il pareggio. Poi arrivarono il k.o. di La Spezia (il ritorno sarà alla 34^ giornata) e il pareggio di Cagliari, prima di un periodo più fortunato. Nelle ultime sette, il Toro ha fatto decisamente peggio, perdendo contro Udinese, Venezia, Cagliari e Genoa. Le squadre che vanno dal quattordicesimo al diciannovesimo posto della Serie A hanno conquistato 17 punti in totale, quando hanno affrontato i granata. A due settimane dalla sfida contro la Salernitana dell’ex Nicola, Juric avrà anche questo dato da tenere in considerazione per cambiare la rotta del suo Toro.