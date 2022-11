Sondaggio/ Nell’importante sfida contro il Bologna di Thiago Motta i lettori pensano che che il tecnico croato dovrebbe schierare Rodriguez al posto di Buongiorno

Domani il Toro di Juric affronterà una squadra che è in grado di fare male e che ha tra i suoi giocatori il capocannoniere della Serie A. Per contrastare l’attacco avversario occorre schierare bene la difesa, negli ultimi giorni c’è stato un ballottaggio tra Rodriguez e Buongiorno, entrambi hanno dimostrato di essere dei validi difensori. Secondo il 59% dei lettori di Toro.it dovrebbe essere Rodriguez a scendere in campo domani al posto di Buongiorno. Secondo i lettori quindi un giocatore più di esperienza renderebbe di più nella partita di domani. Il 41% dei lettori crede invece che un difensore come Buongiorno, più fisico sarebbe più adatto.