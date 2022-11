Ecco dove vedere Bologna-Torino in streaming e in TV: il calcio d’inizio è in programma il 6 novembre ore 12.30

È di nuovo tempo di Serie A per il Toro di Juric, che si prepara a scendere di nuovo in campo. I granata saranno impegnati nell’anticipo della domenica alle 12.30 fra le mura amiche del Bologna di Thiago Motta. Entrambe le formazioni, reduci da due vittorie consecutive, sono a caccia di continuità. Il match verrà trasmesso da DAZN, la piattaforma digitale che ha acquisito i diritti televisivi per il triennio in corso. L’app è disponibile su smart TV e console di gioco. È inoltre possibile scaricarla sui dispositivi mobili e computer oltre ad Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION BOX. Sarà disponibile anche su Sky Sport Calcio (canali 202 e 249 del satellite e 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (canale 251 del satellite), Sky Sport 4K (canale 213 del satellite). Lo streaming sarà trasmesso anche su Sky Go e su NOW.