Il Toro dovrà fare molta attenzione a Barrow e Orsolini, due giocatori che durante la scorsa estate Vagnati ha cercato di portare in granata

Il Toro, archiviata l’ottima vittoria rimediata contro il Milan ottenuta tra le mura dello stadio Olimpico Grande Torino, si appresta ad affrontare il Bologna in trasferta. Una partita che non sarà affatto semplice anche perché i rossoblù, così come i granata, arrivano alla sfida di domenica dopo aver ottenuto due successi consecutivi in campionato. Dunque i granata dovranno fare molta attenzione agli uomini di Thiago Motta e tra loro ci sono due giocatori che la società piemontese conosce molto, ma molto bene in quanto in passato ha provato a strapparli ai rossoblù per portarli alla corte di Ivan Juric. Ovviamente si sta parlando di Musa Barrow e Riccardo Orsolini. Due profili di indiscutibili qualità, due elementi che godono della stima del responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati. Due giocatori che sono passati dall’essere due obiettivi di mercato a due avversari da temere. Ma ovviamente, Rodriguez e compagni non dovranno fare attenzione solo a loro perché la squadra emiliana ha tanti elementi di qualità, come per esempio Lewis Ferguson, centrocampista scozzese che nelle ultime due partite di campionato ha trovato la via del gol.

Barrow e Orsolini: il loro rendimento durante la prima parte della stagione

Se bisogna fare un focus sull’andamento della stagione di Barrow e Orsolini si può dire che entrambi i giocatori stanno facendo bene e stanno rialzando la testa, dopo un avvio di campionato con più ombre che luci. L’attaccante gambiano fino ad oggi ha segnato 1 gol e fornito 1 assist, mentre Orsolini si è sbloccato proprio nell’ultima partita dove gli emiliani hanno affrontato il Monza. Adesso per tutti e due quello contro il Toro sarà un esame molto importante che ebtrambi vorranno assolutamente superare. E chissà che poi a gennaio Barrow e Orsolini possano tornare ad essere corteggiati dal club granata.