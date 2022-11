Con tre partite ancora da giocare prima del mondiale in Qatar, Ivan Juric vuole fare meglio dello scorso campionato

Nello scorso campionato, il primo di Ivan Juric sulla panchina del Torino, i granata nelle prime 15 partite avevano raccolto 18 punti. Un grande risultato, se si considera che l’anno precedente, con Giampaolo, nella pausa invernale il Toro era ultimo in classifica, e fu poi salvato da Nicola nella seconda parte di stagione. Adesso, dopo 12 partite giocate, i punti sono 17 e si può dunque fare meglio dell’anno scorso.

Le prossime gare: Bologna, Samp, Roma

Le prossime e ultime tre gare dell’anno saranno contro Bologna, Sampdoria e Roma. Basterà una sola vittoria per portarsi a 20 punti, e fare meglio rispetto alla passata stagione. Missione che può considerarsi fattibile a tutti gli effetti, visto il buon momento di forma della squadra e la caratura degli avversari. Basterà rimanere concentrati e uniti per raccogliere gli ultimi punti del 2002.

Nonostante le partenze, Juric stupisce

Questi dati confermano ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, l’ottimo lavoro del tecnico croato. Nonostante le partenze di Belotti, Bremer, Mandragora, Brekalo e Praet (giocatori che erano fondamentali per il suo gioco), ha saputo gestire in maniera eccellente i nuovi arrivati Schuurs, Vlasic, Miranchuk e Radonjic. In poco tempo si sono adattati al gioco dell’allenatore, e incominciano ad arrivare i primi buoni risultati. Il campionato è ancora lungo, ma non era facile pensare in estate, di poter raccogliere addirittura più punti nelle prime 15 partite rispetto a prima. Ma Ivan Juric è fatto così: pretende tanto da se stesso e vuole sempre migliorarsi.