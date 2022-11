L’attaccante paraguaiano continua ad avere problemi fisici: in forte dubbio la sua presenza contro il Bologna

Antonio Sanabria, che fin qui ha disputato 10 partite in stagione (9 in campoionato e 1 in Coppa Italia), salterà probabilmente la quarta partita di fila per problemi fisici. Ha saltato le gare contro Juventus, Cittadella, Udinese (solo panchina) e Milan.

Il problema al soleo continua a dare fastidio

Come detto da Juric in conferenza stampa pre Torino-Milan, Sanabria ha un problema al soleo. Il soleo è un muscolo largo e appiattito, responsabile della flessione plantare del piede, che può infiammarsi e non permettere ai calciatori di esprimersi al meglio. Senza miglioramenti tra oggi e domani, la sua presenza al Dall’Ara è a forte rischio.