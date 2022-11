Domenica alle ore 12:30 avverrà l’incontro numero 131 tra Torino e Bologna in Serie A: ecco tutti i precedenti nella massima serie

Bologna-Torino si è giocata per ben 65 volte in Serie A. Il bilancio, pero, è a netto favore dei rossoblù: 12 vittorie, 19 pareggi e 34 sconfitte per il Torino. 62 gol fatti e 103 subiti. La vittoria in trasferta manca dalla stagione 2015-2016. L’ultimo precedente, giocato la scorsa stagione, è terminato con un pareggio a reti bianche. Partita tutt’altro che emozionante, con l’esordio però dal primo minuto di Samuele Ricci.

L’ultima vittoria: Belotti allo scadere

Il 16 aprile 2016 invece, con Gian Piero Ventura giunto alla sua ultima stagione in panchina granata, fu Andrea Belotti (decimo centro stagionale) a decidere il match, con un rigore a tempo scaduto, da lui stesso conquistato per il fallo di Rossettini.

La rotonda vittoria del 1976

Il 10 ottobre del 1976 il Torino si impose per 0-3 sul campo del Bologna. Partita perfetta dei granata Campioni d’Italia in carica, con doppietta di Francesco Graziani e gol di Garritano.

La roboante sconfitta del 2008

Il 13 dicembre 2008 ci fu una delle più grandi sconfitte del Torino in terra emiliana. 5-2 per i padroni di casa con tripletta di Marco Di Vaio e gol di Volpi e Bernacci. Inutili le reti di Barone e Abate per il Torino. Stagione che culminò poi con la retrocessione in Serie B.