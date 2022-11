Il club rossoblù ha fatto sapere che per la partita contro il Toro ci sarà una cornice di pubblico davvero importante

La partita fissata alle ore 12:30 non ha assolutamente smorzato la voglia dei tifosi di Bologna e Toro di stare vicino alle rispettive squadre per non far mancare loro il proprio sostegno. A dimostrarlo è il comunicato ufficiale pubblicato dal club emiliano nel quale è stato reso noto che per il lunch match tra i rossoblù e la squadra guidata da Ivan Juric, tra abbonati e tagliandi venduti, saranno presenti oltre 20 000 spettatori. Dunque domenica al Dall’Ara ci sarà una cornice di pubblico delle grandi occasioni. D’altronde la partita sarà molto combattuta dato che nessuna delle due squadre potrà sbagliare, anche perché sia i ragazzi di Thiago Motta che Rodriguez e compagni stanno attraversando un periodo positivo e non vogliono assolutamente commettere errori, per terminare al meglio prima della lunga pausa per i prossimi Mondiali che si svolgeranno in Qatar. Domenica anche il sostegno dei propri tifosi potrà fare la differenza. Nel frattempo le due squadre continuano a preparare la sfida del Dall’Ara.