In totale sono solamente quattro gli ex della partita in programma domenica all’ora di pranzo tra Bologna e Torino

Il lunch match di domenica tra Bologna e Torino è sempre più vicino e sarà senza alcuna ombra di dubbio una partita sulla quale bisognerà prestare particolare attenzione perché si preannuncia molto combattuta, tra due squadre che stanno passando un buon periodo di forma. Quella tra i rossoblù e la squadra guidata da Ivan Juric per alcuni giocatori sicuramente non sarà una partita come tutte le altre in quanto hanno un passato con la maglia che indosseranno gli avversari di domenica. Partendo dal Bologna, da coloro che saranno i padroni di casa, sono tre i giocatori rossoblù che hanno nel loro curriculum un’esperienza al Toro. Il primo è Lorenzo De Silvestri, molto probabilmente l’ex più atteso in quanto il difensore romano in granata ha collezionato ben 128 presenze, riuscendo anche a mettere a segno la bellezza di 13 reti. Poi c’è Roberto Soriano, per il quale l’esperienza al Toro è durata davvero poco e non è stata particolarmente fortunata. Infine, il terzo rossoblù che in passato è stato al Toro è Kevin Bonifazi che però a meno di clamorosi colpi di scena domenica non ci sarà dato che è ancora alle prese con le terapie per recuperare da un infortunio.

Edera l’unico giocatore della rosa del Toro con un passato al Bologna

Invece, se si guarda sponda Toro, c’è solo un giocatore all’interno della rosa granata che in passato ha giocato al Bologna ed è Simone Edera, attaccante classe 1997 ai margini del progetto tecnico Juric, infatti il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati a gennaio proverà a trovargli una nuova sistemazione non essendo riuscito a farlo durante la scorsa estate. Edera era stato ceduto in prestito al Bologna all’inizio del 2019 e in 6 mesi con la maglia del club emiliano aveva raccolto solamente 4 presenze. Domenica però non ci sarà tempo di pensare agli ex e alle loro esperienze passate perché entrambe le squadre saranno concentrate a scendere con il coltello tra i denti per andare a caccia dei 3 punti.