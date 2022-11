Il numero 17 del Toro è stato convocato dalla sua nazionale per le amichevoli contro Burundi e Burkina Faso

Nelle scorse ore è arrivata una bella notizia per Wilfred Singo. L’esterno è stato convocato dal C.T. della sua nazionale Jean-Louis Gasset per le amichevoli che la Costa d’Avorio disputerà il 16 e il 19 novembre, rispettivamente contro il Burundi e il Burkina Faso. Questi per Singo e compagni saranno gli ultimi due impegni della stagione dato che gli ivoriani non si sono qualificati ai Mondiali, che si svolgeranno in Qatar dal 20 novembre al 18 dicembre 2022. Dunque per il numero 17 granata è arrivata una soddisfazione che lo spingerà sicuramente a dare di più al Toro e a dare continuità all’ottima prestazione rimediata contro il Milan dopo aver passato un periodo buio anche a causa di un problema fisico.

I 24 convocati dal C.T. Gasset per le amichevoli di novembre

Ecco l’elenco dei 24 convocati pubblicato sul sito della Costa d’Avorio:

Portieri: FOFANA ISSA (AL HILAL, SOUDAN), SANGARE BADRA ALI (SEKHUKHUNE UNITED FC, AFRIQUE DU SUD), TAPE IRA (BAHIR DAR KENEMA FC, ETHIOPIE)

Difensori: AURIER SERGE (NOTTINGHAM FOREST, ANGLETERRE), DELI SIMON (ADANA DEMIRSPOR, TUEQUIE), DIOMANDE SINALY (LYON, FRANCE), DOUMBIA SOULEYMAN (ANGERS SCO, FRANCE), KONAN GHISLAIN (AL-NASSR FC, ARABIE SAOUDITE,) KOSSONOU ODILON (BAYER 04 LEVERKUSEN, ALLEMAGNE), SINGO WILFRIED (TORINO FC), ITALIE), SYLLA ABAKAR (CLUB BRUGGE KV, BELGIQUE)

Centrocampisti: AHOULOU JEAN EUDES (RC STRASBOURG ALSACE, FRANCE), FOFANA SEKO (RC LENS, FRANCE), GBAMIN JEAN PHILIPPE (TRABZONSPOR, TURQUIE), SANGARE IBRAHIM (PSV EINDHOVEN, PAYS BAS), SERI JEAN MICHAEL (HULL CITY, ANGLETERRE)

Attaccanti: FOFANA DATRO (MOLDE FK, NORVEGE), GRADEL MAX ALAIN (SIVASSPOR, TURQUIE), KONATE KARIM (RB SALZBOURG, AUTRICHE), KOUAME CHRISTIAN (ACF FIORENTINA, ITALIE), KOUASSI JEAN EVRARD (KARAGUMRUK, TURQUIE), KRASSO JEAN PHILIPPE (AS SAINT-ETIENNE, FRANCE), PEPE NICOLAS (OGC NICE, FRANCE), ZAHA WILFRIED (CRYSTAL PALACE FC, ANGLETERRE)