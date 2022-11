Il portiere serbo, nonostante l’errore contro il Milan, sta vivendo un buon monento ed è chiamato a essere concentrato

Il gol di Junior Messias siglato domenica contro il Torino era sicuramenete da annulare, vista la spinta su Buongiorno, ma rimane comunque evidente l’errore in uscita di Vanja Milinkovic-Savic. In una situazione del genere, l’uscita può causare diversi problemi, come ad esempio l’espulsione (in caso di fallo sul giocatore lanciato a rete) oppure il lasciare la porta sguarnita agli avversari (come è successo). L’errore non è costato caro al Toro, che comunque ha centrato una grande vittoria, ma non può passare inosservato.

Un buon momento per il portiere

Un vero peccato, perchè il portiere granata stava vivendo un buon momento e veniva da una serie di prestazioni molto convincenti, coronate con la parata fantastica contro l’Udinese che ha regalato la vittoria. Come ha sottolineato Juric, oltre che essere bravo con i piedi, è un portiere molto concentarto duarante le partite. Questi errori però dimostrano che può ancora crescere e migliorarsi, visto che ha la fiducia di tutta la società.

Contro il Bologna per il riscatto

Domenica alle 12:30 allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna, il gigante serbo proverà a convincere ancora e a dimostrare affidabilità. Proprio nel campo, dove sotto la gestione Nicola di due stagioni fa poteva fare decisamente meglio sul tiro di Barrow, che ha regalò il momentaneo vantaggio rossoblù prima del capolavoro di Mandragora. Anche lui vuole essere protagonista al mondiale con la Serbia, e ha bisogno di tre prestazioni positive prima della sosta.