A causa della mancata qualificazione all’ormai prossimo mondiale di Qatar 2022, Mancini organizzerà uno stage a Coverciano

Nel periodo che va dal 14 al 24 novembre, il commissario tecnico della Nazionale Italiana Roberto Mancini sfrutterà i giorni di vuoto causati dalla mancata qualificazione al mondiale e, al posto della preparazione, organizzerà uno stage a Coverciano. Una buona possibilità di visionare parecchi giovani, anche quelli che non sono mai stati nel giro della Nazionale, e di schiarirsi le idee in vista del nuovo corso. Tra i tanti giocatori che si possono convocare, ce n’è uno in particolare che ha voglia di riscatto e lo sta dimostrando: Pietro Pellegri.

Un occasione da cogliere al volo

Pietro Pellegri è arrivato in granata la scorsa stagione, a gennaio in prestito, e ha messo a segno un solo gol contro la Lazio. In estate però, complice la partenza di Andrea Belotti, la società granata (di cui il padre tra l’altro è team manager) ha deciso di puntare forte su di lui riscattandolo dal Monaco. Juric lo aveva fatto esordire ai tempi del Genoa a soli 16 anni, e nonostante i tantissimi problemi fisici lo ha rilovuto al Toro per farlo rinascere. Adesso, dopo il gol decisivo di Udine e la buona prestazione contro il Milan, complice anche l’infortunio di Sanabria che si sta prolungando, il classe 2001 può finalmente emergere e soprattutto tovare continuità, nella speranza di essere convocato da Mancini per lo stage.

Non solo Pellegri

Ovviamente, gli occhi di Mancini in vista dello stage sono puntati anche su altri due talenti granata: Alessandro Buongiorno e Samuele Ricci. Il difensore di Torino si sta imponendo nella difesa del Toro, e sta dimostrando di essere un ottimo capitano quando gioca al posto di Rodriguez. Il centrocampista prelevato dall’Empoli è invece insostiuibile nello scacchiere di Juric: il Toro non ha mai perso finora con lui se viene schierato titolare.