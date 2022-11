Juric sulla trequarti preferisce il duo Vlasic-Miranchuk, Radonjic con le sue qualità proverà a riconquastarsi il posto

Arrivato in estate a Torino, in prestito dal Marsiglia, Nemanja Radonjic ha fatto subito innamorare i tifosi granata. Due gol e un assist in Coppa Italia (l’ultima al rete al Cittadella), un gol e un assist in campionato. Ma soprattutto tanta, tantissima qualità nelle giocate: dribbling, accelerazioni, tiro. Il serbo è un giocatore pieno di personalità, e con il riscatto a soli 2 milioni di euro, può incominciare a essere considerato come una scommessa azzeccata.

Dopo il rientro di Miranchuk, sempre meno titolare

A inizio stagione il classe 1996 era l’unica certezza sulla trequarti, ma col passare del tempo Vlasic e Miranchuck si sono imposti. Vlasic non si può togliere dal campo, lo ha detto anche Juric, è troppo importante per la squadra. Miranchuk era invece partito benissimo con il gol a Monza, ma l’infortunio ha sicuramente influenzato il suo pieno adattamento in granata. Dopo il suo rientro però si sta confermando, ha messo a segno l’importantissimo 2-0 contro il Milan con una grande giocata, e sembra piacere di più al tecnico granata, in quanto conosce bene i movimenti difensivi e offensivi da applicare.

Il suo atteggiamento per riprendersi il Toro

Radonjic si trova bene in granata, ha anche dichiarato che questo è il migliore momento della sua carriera, e non si farà di certo abbattere da un primo momento di difficoltà. Il suo ingresso a partita in corso può diventare fondamentale per sbloccare le partite, e le sue caratteritiche lo portano a essere uno spacca parite. Le occasioni dal primo minuto torneranno sicuramente, e il serbo è pronto a tutto per essere protagonista anche in vista del mondiale.