Paro nel match contro il Bologna sostituirà Juric per la quarta volta in questa stagione, il vice del croato ha un bilancio in equilibrio

A Bologna il Toro dovrà fare a meno di Ivan Juric. L’ex tecnico dell’Hellas Verona sconterà un turno di squalifica dopo essere stato espulso durante il match contro il Milan a causa della reazione che ha avuto dopo il gol segnato, dall’ex obiettivo di mercato di Davide Vagnati, Junior Messias. Una rete che ha spaventato i granata, che poi alla fine sono riusciti a portare a casa una vittoria davvero molto importante. Dunque nel lunch match del Dall’Ara in programma domenica, a fare le veci di Juric ci sarà Matteo Paro. Contro la squadra di Thiago Motta per il vice del tecnico croato sarà la quarta volta che dovrà guidare i granata in questa stagione. La prima volta è stata nel match contro l’Empoli, dato che Juric durante Napoli-Torino era stato espulso. Poi Paro ha dovuto sostituire l’allenatore granata anche nelle sfide contro Lecce e Inter perché il tecnico croato era alle prese con una polmonite. Il bilancio dei risultati ottenuti da Paro è in perfetto equilibrio, infatti ha ottenuto un successo ai danni del Lecce, un pareggio contro l’Empoli e una sconfitta contro l’Inter.

Juric si fida ciecamente del suo vice Paro

Paro contro il Bologna ovviamente andrà a caccia di un’altra vittoria. Sicuramente non sarà semplice, anche perché gli emiliani con i successi ottenuti contro il Lecce e il Monza stanno attraversando un buon periodo. Juric però è fiducioso e ritiene che a Bologna il Toro possa conquistare i 3 punti, anche perché il tecnico ha soprattuto grande fiducia proprio del suo vice. A testimoniarlo sono state le parole che Juric spese per Paro alla viglia del match contro l’Empoli . Infatti il tecnico croato dichiarò: “Paro la vive come me ma la esprime diversamente. Vediamo proprio le cose allo stesso modo. Siamo marito e moglie, siamo sempre insieme. Non c’entra l’allenatore durante le partite, la squadra sa cosa deve fare, Matteo è un grande, in tutti gli aspetti”. Dunque anche se non sarà in panchina Juric potrà stare tranquillo perchè si fida ciecamente del suo vice.