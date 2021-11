La Croazia è intenzionata a trattenere Brekalo (nonostante sia reduce da un infortunio), convocato prima del problema fisico

Josip Brekalo ha risposto alla convocazione della Croazia, nonostante l’infortunio al polpaccio rimediato durante il riscaldamento di Torino-Sampdoria. Problema che lo ha costretto a saltare diverse partite. Ma dalla Croazia arrivano notizie diverse rispetto a quelle che erano trapelate dallo staff medico granata nelle scorse settimane. Infatti, il Toro considerava Brekalo non disponibile anche per i prossimi impegni dopo la pausa per le Nazionali. Invece nelle scorse ore il portavoce della Nazionale croata Tomislav Pacak ha dichiarato: “Brekalo si è sottoposto a una risonanza magnetica e il risultato è buono: saremo estremamente attenti con lui, ma rimane a disposizione”. Quindi l’intenzione della Nazionale balcanica è quella di trattenere il giocatore in vista dei prossimi impegni contro Malta e Russia. Decisione che non fa felice il Toro. Molto probabilmente nelle prossime ore ci saranno ulteriori chiarimenti tra la Croazia e il club granata.