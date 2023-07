Le parole di Matteo Brezzo da Pinzolo: “vorrei diventare un primo portiere come Milinkovic-Savic e ruberei la reattività di Gemello”

Matteo Brezzo, giovane portiere delle giovanili granata, è stato intervistato da Toro Channel durante il ritiro a Pinzolo. Di seguito le sue parole.

Su di lui

“Da quando sono piccolo sono stato chiamato al Torino, questo è il mio undicesimo anno. Appunto l’anno scorso ho giocato in Under 18, ho collezionato un po’ di presenze, sono riuscito a fare esperienza e quest’anno vediamo cosa riusciamo a portare a casa”.

Sulla scelta di diventare portiere

“Da piccolo andavo a vedere le partite di mio padre che faceva il portiere, allora volevo subito mettermi nei suoi panni e allora ho preso anche io questo ruolo”.

Sulla scorsa stagione

“Sicuramente abbiamo fatto un’ottima stagione, peccato non aver centrato i playoff, rimane un po’ di rammarico, proviamo a rifarci quest’anno”.

Il suo idolo nel suo ruolo

“Il mio portiere preferito è Courtois perché è uno dei migliori portieri in attività, mi piace tantissimo, quando riesco guardo un sacco di partite del Real per imparare”.

Fuori dal campo da calcio

“Quando ho tempo guardo molto il tennis perché è uno sport che mi piace, il mio tennista preferito era Federer però seguo molto gli italiani tra cui Sonego, Berrettini, Sinner e tutti”.

Sul ritiro con la prima squadra

“Ho provato grande emozione quando ho saputo la notizia, ero con i miei genitori, è stata un’emozione unica in quel momento perchè era la prima volta e adesso sto cercando di mettermi in mostra. Questi giorni stanno andando bene, gli allenamenti sono molto intensi ma va bene”.

Cosa “ruberebbe” a Milinkovic-Savic e Gemello come portiere

“Lui sicuramente ha molta più esperienza di me e anche io vorrei un giorno giocare primo portiere come lui. Gemello è molto reattivo secondo me, quindi la sua reattività”.

Sui preparatori Massimo Cataldi e Gianfranco Randazzo

“Mi sto trovando molto bene, gli allenamenti sono molto duri però mi piace. Randazzo è un allenatore che conosco già, l’ho già avuto l’anno scorso e comunque lui mi segue da diversi anni”.

Su quale aspetto pensa di dover migliorare

“Nella tecnica si può sempre migliorare ma secondo me la personalità è una cosa che devo migliorare di mio”.