Il numero 61 granata, complice le condizioni fisiche di Ismajli, continua a trovare spazio ma le prestazioni sono in calo
Il nome di Adrien Tameze è ritornato in auge in maniera del tutto inaspettata durante questa prima parte di campionato, a causa dei continui problemi fisici di Ismajli. Dunque Il centrocampista francese ha incominciato a collezionare minuti, fino alla convincente prestazione contro il Napoli, dopo la quale il buio più totale. Ci si aspettava una rinascita che però non è mai avvenuta, inanellando insieme ai propri compagni di reparto, una serie di sbavature difensive che hanno conferito al Toro – dopo la scorsa giornata, prima del nuovo tracollo della Fiorentina di ieri- il titolo di peggiore difesa del campionato.
Dal Napoli al Lecce: una parabola discendente
Tra le caratteristiche che hanno colto l’attenzione di Baroni c’è sicuramente la duttilità, un pregio che ha contraddistinto la carriera del francese a partire dall’era Juric. La vittoria contro il Napoli dello scorso ottobre porta di fatto anche il nome di Adrien Tameze. Una prestazione solida, in cui è risultato sempre lucido nelle scelte e con una buona predisposizione alla verticalizzazione. Poi un calo improvviso, a partire dalla vittoria contro il Genoa dove è tra i colpevoli del gol subito dai rossoblù, fino alla sconfitta contro il Lecce, dove è disattento in diverse occasioni e perde diversi palloni in fase di impostazione.
Il suo futuro può dipendere dalle prossime prestazioni
Il contratto che lega Adrien Tameze al Torino scade il 30 giugno e per ora non si hanno novità. In un momento di difficoltà, il Torino necessita anche del centrocampista che si è visto contro il Napoli e le prestazioni da qui fino alla fine del campionato saranno determinanti per il suo futuro.
