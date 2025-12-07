Nel corso della conferenza stampa di Torino-Milan, Baroni ha rivelato che il giocatore ha sofferto di pubalgia

Il Torino nel corso dell’estate ha fatto diversi investimenti, ma dopo mesi dall’inizio del campionato, i nuovi arrivati non sono ancora riusciti a fare la differenza.

Su tutti, Ngonge è stato uno dei giocatori più richiesti da Baroni, ma a oggi, sono fermi a quota un gol e un assist i suoi contributi in fase realizzativa. Il belga dal suo arrivo aveva suscitato grandi aspettative, ma dopo mesi al Torino, il classe 2000 non sembra essersi ancora perfettamente adattato al nuovo stile di gioco. Il tecnico nel corso della conferenza stampa di presentazione di Torino-Milan ha infatti rivelato che il giocatore ha dovuto recuperare da un infortunio prima di intraprendere il suo percorso in granata: “E’ arrivato non al meglio, si è trascinato una pubalgia ma questo non deve essere un alibi”.

Il retroscena su Ngonge

Questa novità sul suo stato di salute non era stata ancora comunicata, ma la pubalgia aveva costretto Ngonge a saltare la preparazione estiva con il Napoli prima di arrivare a Torino. Baroni ha anche specificato che il suo percorso di recupero e di adattamento a una nuova squadra non deve essere un alibi, e per questo, il tecnico granata ha rivelato di aspettarsi di più dalle prestazioni del belga: “Mi aspetto di più e lui sa di poter dare di più”. Nonostante non abbia spesso fornito prestazioni indimenticabili, Ngonge ha comunque dimostrato di essere uno dei giocatori più tecnici della squadra, e con le sue qualità potrebbe aiutare il Torino a costruire una buona stagione: “Con lui hai la percezione che si possa costruire qualcosa di importante, deve migliorare nella costanza di rendimento durante la partita”.

Ngonge verso il Milan

Baroni contro il Milan dovrà fare i conti con la ridotta profondità della rosa. L’assenza di Simeone darà l’opportunità a Ngonge di ritagliarsi più spazio in campo contro i rossoneri. Nelle ultime settimane, l’ex Napoli è passato inosservato, ma contro un avversario preparato e motivato come il Milan servirà un Ngonge in grande forma per cercare di strappare almeno un punto dalla prossima sfida all’Olimpico Grande Torino.