Il bilancio contro le big nell’era Urbano Cairo del Torino: contro il Milan i risultati migliori, contro la Juventus invece…

Tutto pronto per la sfida che chiuderà la 14a giornata di Serie A 2025/2026: Torino-Milan. Toro che quest’anno non ha avuto troppi problemi con le grandi: Roma-Torino 0-1, Torino-Napoli 1-0, Juventus-Torino 0-0. A parte la manita presa dall’Inter, poi presa anche contro il Como. Piuttosto è contro le piccole o comunque contro le squadre alla portata sta facendo difficoltà il Torino. Problema di atteggiamento e di approccio, ma non solo. Nell’era Cairo, contro le big, il Torino ha sempre fatto abbastanza fatica. Ma contro il Milan sono arrivati i risultati migliori. I rossoneri sono la squadra contro la quale il Torino ha raccolto più punti. Di seguito, questa speciale classifica.

La classifica contro le big: in testa Milan e Napoli

Nell’era Cairo il Torino ha giocato contro il Milan 32 volte. 14 sconfitte, 13 pareggi e 5 vittorie, quindi 28 punti raccolti. Percentuale di vittorie al 15.6%. E contro le altre? Contro il Napoli sono state giocate 31 partite. 18 sconfitte, 7 pareggi e 6 vittorie. Percentuale di vittorie più alta rispetto al Milan: 19.4%. Ma i punti raccolti sono 25, quindi 3 in meno. Poi c’è la Roma: 33 partite giocate. 22 sconfitte, 6 pareggi e 5 vittorie. 15.2% di vittorie e 21 punti raccolti. Infine l’Inter con 33 partite giocate, 21 sconfitte, 8 pareggi e 4 vittorie che rappresentato il 12.1%. 20 punti totali. Quindi la classifica è la seguente: Milan, Napoli, Roma e Inter.

Contro la Juventus…

Ma il dato peggiore in assoluto è quello che riguarda la Juventus, il derby della Mole che ormai è diventato una maledizione. 31 partite giocate. 22 sconfitte, 8 pareggi e 1 sola vittoria con Ventura in panchina in casa. 3.2% di vittorie e solo 11 punti raccolti. Un bilancio molto negativo e che fa riflettere sulla stracittadina. Ma questa speciale classifica fa ben sperare in vista di Torino-Milan, visto anche che negli ultimi 12 anni solo 1 volta il Milan ha vinto allo Stadio Olimpico Grande Torino.