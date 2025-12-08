Tra i duelli della sfida di domani sera al Grande Torino, uno dei più interessanti sarà quello tra il 10 granata e Ricci

Con la 14a giornata ormai alle porte, il Torino di Baroni si appresta a ospitare il Milan di Allegri insieme all’ex della gara, Samuele Ricci. Il centrocampista, dopo 4 stagioni passate in granata, li ritrova da avversari, da tenere d’occhio il duello con Nikola Vlasic contro cui si affronterà nella stessa zona di campo.

Giocatori differenti ma con lo stesso rendimento

Il duello tra Vlasic e Ricci vedrà contrapporsi la tenacia da una parte e la classe dall’altra, due caratteristiche diverse ma entrambe imprescindibili. Il centrocampista granata vanta spiccate doti offensive, quanto meno sulla carta, che non sta però riproponendo rispetto al passato. La sua capacità di conferire equilibrio al pacchetto offensivo, svolgendo bene, o comunque meglio di altri le due fasi di gioco, lo rende indispensabile.

Ricci è un giocatore totalmente differente, elegante nei movimenti e nella gestione del pallone, con meno propensioni offensive comunque ben compensate dall’ordine che detta in campo. Entrambi i centrocampisti, seppur per motivi diversi, hanno però faticato in questo avvio di campionato: Ricci a causa della folta concorrenza a centrocampo ha trovato poco spazio dal primo minuto, giocando comunque 10 partite e siglando un gol e un assist. Vlasic invece è uno dei giocatori più utilizzati da Baroni e nonostante questo il rendimento non è all’altezza, fino ad ora solo 1 gol e 1 assist in 13 partite giocate.

Un duello equilibrato

Se in altre parti del rettangolo di gioco la superiorità rossonera è lampante, in questa zona di campo sembra esserci l’unico confronto ad armi pari della gara. L’esito della sfida sarà definito anche da questo duello, dove l’assiduo equilibrio conferisce la possibilità di prevalere anche al croato, che vuole tornare ai suoi livelli.