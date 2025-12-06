Il Cholito sta continuando il suo recupero, ma contro il Milan Baroni non vorrà rischiare di aggravare la condizione del suo miglior marcatore

Il Torino con l’infortunio di Simeone ha perso più di un semplice attaccante: l’assenza del Cholito ha privato Baroni del suo miglior marcatore.

Sono trascorsi ormai 21 giorni dal suo infortunio, e in sua assenza, il Torino non è ancora riuscito a ritrovare il giusto equilibrio in campo per competere contro le dirette avversarie. Il Cholito nel corso delle ultime settimane ha proseguito il suo percorso di recupero, ma a oggi sta ancora svolgendo allenamenti differenziati per poter recuperare la forma. Per questo motivo, Baroni, come ha specificato nel corso della conferenza stampa di presentazione all’incontro, non vorrà rischiare di accelerare il suo recupero in vista della sfida contro il Milan: “Simeone, sono passati 21 giorni, sarebbe stato rischioso recuperarlo per questa”.

Recupero per la Cremonese

Simeone nonostante sia fuori ormai da tre settimane non ha ancora recuperato dall’ultimo infortunio muscolare. L’obiettivo di Baroni sarà quello di riaverlo a disposizione il prima possibile, ma senza rischiare di forzarne il recupero per evitare di aggravarne la condizione. A oggi il Cholito sta continuando il suo percorso di recupero, ma non è escluso che possa tornare a disposizione nel corso della prossima settimana per prepararsi alla gara di casa del 13 dicembre contro la Cremonese.

Torino senza il suo miglior finalizzatore

Contro il Milan, il Torino dovrà fare nuovamente a meno di Simeone. In una gara che si prospetta complessa da ogni punto di vista, avere a disposizione un giocatore abile con l’esperienza del Cholito sarebbe potuto essere un punto di forza da cui partire per preparare la sfida contro i rossoneri. In sua assenza però, Baroni farà affidamento sui suoi interpreti offensivi, che sebbene non abbiano convinto nelle ultime settimane, saranno comunque motivati per cercare di regalare qualche soddisfazione in casa ai propri tifosi.