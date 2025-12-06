Baroni sfida Allegri, ecco dove vedere l’incontro della 14a giornata in programma lunedì 8 dicembre

Dopo le batoste contro Como e Lecce, il Toro torna in campo all’Olimpico lunedì alle ore 20:45 per sfidare il Milan di Allegri, reduce da 12 risultati utili consecutivi. Una partita fondamentale per i granata per ritrovare certezze e provare a smaltire le delusioni contro lariani e salentini. L’incontro potrà essere visto su Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K, e in streaming su NOW.