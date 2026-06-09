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Ecco le parole di Marko Naletilic, agente dell’attaccante granata, rilasciate ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com

Marko Naletilic, agente di Sandro Kulenovic, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb dove ha parlato del suo assistito: “Kulenovic è un calciatore del Torino. Con Baroni ha avuto tanti minuti a disposizione ed è partito bene. Con D’Aversa molto meno e non ha segnato quanto dovrebbe e vorrebbe un attaccante del suo livello. Quindi ha ancora più spinta ed ambizione per fare bene nella prossima stagione che arriva. È molto contento e orgoglioso di essere un calciatore del Torino”.

Sandro Kulenovic of Torino FC celebrates after scoring a goal during the Coppa Italia quarter final football match between FC Internazionale and Torino FC.
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ultimo aggiornamento: 09-06-2026

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