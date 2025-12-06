Il capitano granata ha segnato già 7 volte in carriera contro il Milan e lunedì punta a incrementare il proprio bottino

Duvan Zapata quando vede il diavolo segna sempre e a testimoniarlo sono i 7 gol siglati in carriera contro i rossoneri, che sono di fatto la sua vittima preferita, subito dopo il Sassuolo (8 gol) e Juventus (10 gol).

Il primo timbro del colombiano ai danni del Milan risale al 22 settembre 2015, è la stagione 2015/16 e la 5a giornata di Serie A vede il Milan di Mihajlovic ospitare l’Udinese. Sotto di 3-0 all’intervallo, Colantuono inserisce Zapata all’inizio del secondo tempo, in quella che è la sua quinta partita con i bianconeri. Il colombiano cambia subito volto alla partita, prima con un assist e poi con il primo gol in carriera contro i rossoneri, che non basterà comunque per pareggiare i conti.

La sua rete più recente inflitta al Milan al Grande Torino

L’ultimo gol siglato dal colombiano tra i propri tifosi contro il Milan risale a 2 stagioni fa. Terz’ultima giornata di Serie A, il Torino è ancora in lotta per l’Europa e a mantenere vivo il sogno ci pensa proprio Duvan Zapata. Un colpo di testa su cui nulla può fare Maignan apre le danze, dando il via a quella che sarà la definitiva vittoria per 3-1.

L’ultimo acuto contro i rossoneri

L’attaccante granata, come la prima volta, l’ultima rete contro il Milan l’ha siglata a San Siro, il 17 agosto 2024. Un Toro sorprendente va avanti a San Siro prima con Bellanova e poi con Zapata che con un’incornata deposita il pallone alle spalle di Maignan. Il 7° gol con i rossoneri però non basta per permettere ai granata di portare a casa i 3 punti, che saranno ripresi nel finale con i gol di Morata e Okafor.