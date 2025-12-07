Ecco i principali quotidiani sul Torino di oggi: focus sul retroscena delle condizioni di Ngonge e la crisi del Toro
Tuttosport
Baroni e la crisi: ” Toro ne uscirai più forte”
Le difficoltà o ti sgretolano o ti rafforzano e noi stiamo lavorando con ancor maggiore convinzione.
Ngonge aveva la pubalgia: “Ma ora deve dare di più”
Baroni ha svelato i problemi fisici con cui il belga si è presentato in estate. “Nessun alibi: adesso mi aspetto che migliori e faccia la differenza”. Però non ha più il posto garantito.
Gineitis, il talento sparito: il gol al Milan è un ricordo
Con Vanoli era in rampa di lancio, ora solo 3 gare da titolare. A Lecce bocciato dopo appena 37 minuti.
La Stampa
Toro, centrocampo da rivedere. Anjorin l’ultima carta di Baroni
Domani sera all’Olimpico arriva il Milan di Allegri e dell’ex mediano Ricci. L’allenatore granata potrebbe dare spazio al giocatore spesso frenato dagli infortuni.
Un punto nel derby dà morale ai granata. Padoin: “Dovevamo chiuderla prima”
L’Under 20 di Baldini è ultima superata dalla Cremonese.
Baroni da l’ultimatum al Toro: “Troppi errori, adesso basta”
Esige una svolta domani col Milan: “Nelle difficoltà o ti sgretoli o ti rafforzi”.
La Gazzetta dello Sport
“Toro, basta fragilità con il Milan servono 100 minuti al massimo”
Domani c’è la sfida ai rossoneri. Il tecnico: “Dobbiamo curare l’ultimo metro del nostro gioco. Asllani? Sta crescendo.
Prima di tutto, bisogna avere “un” gioco. Poi si penserà agli ultimi centimetri.