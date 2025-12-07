Ecco i principali quotidiani sul Torino di oggi: focus sul retroscena delle condizioni di Ngonge e la crisi del Toro

Tuttosport

Baroni e la crisi: ” Toro ne uscirai più forte”

Le difficoltà o ti sgretolano o ti rafforzano e noi stiamo lavorando con ancor maggiore convinzione.

Ngonge aveva la pubalgia: “Ma ora deve dare di più”

Baroni ha svelato i problemi fisici con cui il belga si è presentato in estate. “Nessun alibi: adesso mi aspetto che migliori e faccia la differenza”. Però non ha più il posto garantito.

Gineitis, il talento sparito: il gol al Milan è un ricordo

Con Vanoli era in rampa di lancio, ora solo 3 gare da titolare. A Lecce bocciato dopo appena 37 minuti.

La Stampa

Toro, centrocampo da rivedere. Anjorin l’ultima carta di Baroni

Domani sera all’Olimpico arriva il Milan di Allegri e dell’ex mediano Ricci. L’allenatore granata potrebbe dare spazio al giocatore spesso frenato dagli infortuni.

Un punto nel derby dà morale ai granata. Padoin: “Dovevamo chiuderla prima”

L’Under 20 di Baldini è ultima superata dalla Cremonese.

Baroni da l’ultimatum al Toro: “Troppi errori, adesso basta”

Esige una svolta domani col Milan: “Nelle difficoltà o ti sgretoli o ti rafforzi”.

La Gazzetta dello Sport

“Toro, basta fragilità con il Milan servono 100 minuti al massimo”

Domani c’è la sfida ai rossoneri. Il tecnico: “Dobbiamo curare l’ultimo metro del nostro gioco. Asllani? Sta crescendo.