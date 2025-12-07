Il centrocampista granata dopo diverse settimane lontano dal campo potrebbe ritrovare spazio contro il Milan

É fermo a quota uno il numero di presenze di Ilkhan dall’inizio del campionato. Il giovane turco dopo un inizio positivo sembrava destinato a ritrovare il campo con maggior facilità, ma dopo mesi dalla prima apparizione, il classe 2004 è sceso drasticamente nelle gerarchie.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Torino-Milan, Baroni è tornato a parlare di Ilkhan, ribadendo di tenere conto anche della sua presenza per valutare come schierare la sua squadra prima delle partite:“Se l’ho fatto partire a San Siro è perché lo prendo in considerazione”. Tuttavia, a seguito delle numerose esclusioni, Ilkhan potrebbe aver subito negativamente la costante lontananza dal campo, ma nelle ultime settimane, il turco è tornato ad allenarsi su livelli più alti: “Devo dire che forse in queste ultime settimane l’ho visto più reattivo, più voglioso”. Come a sottintendere di non aver visto sempre l’atteggiamento giusto e anche per questo di aver fatto valutazioni diverse.

Meno di un’ora di gioco in campionato

Ilkhan ha avuto la grande opportunità di far parte dell’undici titolare del Torino alla prima apparizione in campionato contro l’Inter. Per lui poteva essere un’ottima occasione per confermarsi, ma dopo pochi minuti dall’inizio, il Torino si è ritrovato costretto già a inseguire la squadra avversaria. Contro i nerazzurri, il turco, complice anche della prova disastrosa della squadra, non ha avuto la possibilità di incidere, e da allora non ha più visto il terreno di gioco. A San Siro, sono stati 58 i minuti giocati da Ilkhan, che lo rendono uno dei giocatori impiegati di meno dall’ex tecnico della Lazio.

Futuro in bilico per Ilkhan

Il futuro di Ilkhan al momento è ben lontano dall’essere deciso. Il turco è in scadenza di contratto, e entro il giugno del 2026 il Torino dovrà valutare se esercitare o meno la clausola di rinnovo per un ulteriore anno. In caso contrario, il classe 2004 sarà costretto a lasciare la squadra granata da svincolato. Tuttavia, nelle ultime settimane, sembra essere emerso su Ilkhan l’interesse del Monza, che attualmente guida la classifica di Serie B. Presso la squadra lombarda, il turco avrebbe la possibilità di distinguersi tra i titolari della rosa e per questo motivo, l’interesse della società potrebbe essere ricambiato dal giocatore.