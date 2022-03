Il difensore della cantera granata ha dimostrato prontezza contro l’Inter. Ora Juric decide: Buongiorno o Rodriguez a Genova?

Partita di grande attenzione, contro l’Inter, per Alessandro Buongiorno. Per il difensore classe ’99, si trattava della sedicesima presenza della sua stagione. L’ultima da titolare risaliva al k.o. esterno di Udine quando, per l’assenza di Bremer, fu costretto a giocare centrale nella difesa a tre al fianco di Zima e Ricardo Rodriguez. Non veniva impiegato dal primo minuto da braccetto di sinistra, proprio dalla gara di andata contro i nerazzurri. In quell’occasione venne sostituito da Ricardo Rodriguez, così come è accaduto domenica scorsa.

Presente in tutte le zone del campo, Rodriguez non altrettanto…

Juric non può che essere soddisfatto della sua prestazione. Soprattutto per aver limitato Barella nella marcatura a uomo e per aver gestito con grande freddezza alcune situazioni che si prospettavano intricate. Atteggiamento che non può lasciare indifferente Juric per il prosieguo della stagione. Non si può dire lo stesso del suo sostituto, Rodriguez appunto, colpevole di aver abbandonato la marcatura su Sanchez per chiudere su Dzeko, in occasione del gol del pari nerazzurro. Ora non resta che scegliere chi, tra i due, giocherà a Genova, venerdì.