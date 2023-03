Dopo il botta e risposta a distanza degli scorsi giorni, Cairo è tornato a parlare di Juric: “Se mi aspetto che resti al Torino? Sì”

L’anno scorsa c’era la telenovela del contratto di Andrea Belotti, ora c’è quella del rinnovo di Ivan Juric. Il tecnico però, a differenza di quanto fatto dall’attaccante, non si nasconde dietro ai silenzi ma parla spiega, ormai settimanalmente, quali sono i dubbi che non lo hanno ancora fatto firmare il prolungamento. Questione di ambizioni: non vuole un Torino da metà classifica ma per restare chiede delle garanzie che venga fatto quel salto di qualità tanto invocato anche dai tifosi. E non basteranno parole e promesse a convincerlo, ha già spiegato di voler vedere i fatti attraverso i riscatti dei giocatori più importanti in prestito e i rinnovi di quelli in scadenza. Nel frattempo Urbano Cairo continua a mandare messaggi di stima al suo allenatore: non vuole perderlo, nonostante un carattere a tratti spigoloso e quella sincerità che lo contraddistingue nei vari rapporti umani che lo porta a non nascondere le situazioni che mal digerisce.

Cairo: “Da parte nostra c’è la volontà di continuare con Juric”

“Il nostro è un progetto che si deve sviluppare in un arco temporale almeno triennale ma anche più lungo” ha spiegato ieri Cairo intervenendo ai microfoni di Radio Rai Gr Parlamento. “Se mi aspetto che Juric resti il prossimo anno? Sicuramente sì. Abbiamo un contratto anche per l’anno prossimo, poi stiamo facendo ragionamenti per un rinnovo ma non è una cosa urgente. Da parte nostra c’è tutta la voglia, lui sta facendo una riflessione ma intanto abbiamo ancora un altro anno di contratto“, ha poi proseguito il presidente, ribandendo quindi che la permanenza di Juric è la priorità e che non c’è l’intenzione da parte della società di lasciarlo partire con un anno di anticipo. Le nuove dichiarazioni di Cairo faranno certamente piacere a Juric ma non basteranno a smuoverlo dalla sua posizione: servono i fatti, i riscatti dei giocatori in prestiti e i rinnovi di quelli in scadenza, per convincerlo a restare e a rinnovare.