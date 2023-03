Le statistiche di Lecce-Torino / I salentini ci hanno provato di più ma solo in un’occasione hanno c’entrato la porta

Il lavoro alla fine paga sempre e sembrerebbe che il turno della ricompensa sia arrivato anche per il Torino. Contro il Lecce, la squadra di Juric ha invertito la rotta su diversi fronti vedendo premiati il cinismo e la precisione messi in campo, a discapito degli avversari. Creare di più non significa sempre ottenere il massimo risultato e chi meglio di Juric e i suoi per confermare questa teoria. Spesso dall’altra parte della barricata, hanno infatti messo in pratica ciò che di solito hanno pagato e le statistiche lo dimostrano.

Lecce-Torino: i tiri a confronto

Tra quelle che spiccano maggiormente, ci sono i dati sui tiri. I salentini ne hanno effettuati ben 13 di cui però solamente 1 in porta, che corrisponde al 7%, 5 sono andati fuori e 7 invece respinti ma latitano le grandi occasioni (1 sola parata di Milinkovic-Savic). Diverso è invece per il Toro, che ha confermato il detto “pochi ma buoni”. Sono solamente 4 i tentativi effettuati dai granata, con il 50% trasformato però in gol. 2 fendenti precisi contornati da due tiri fuori, sufficienti ad aggiudicarsi i 3 punti.

Lecce-Torino: nel possesso palla meglio i salentini

Resta netta la differenza anche per quanto riguarda i passaggi chiave: i padroni di casa ne hanno realizzati 10 contro i 3 dei loro avversari ma il risultato conferma chi abbia avuto una maggiore efficacia. Sul fronte passaggi più in generale invece, 334 il totale messo a segno da parte dei giallorossi, con il 78% di precisione. 5% in meno per i granata, che ne hanno fatti 265. Una disparità simile si registra nel possesso palla: il 55% è infatti a favore dei padroni di casa, mentre il Toro porta a casa il 45%.