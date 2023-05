A margine della commemorazione al Cimitero Monumentale, Urbano Cairo ha parlato del momento attuale del Torino

Il presidente Urbano Cairo, a margine della commemorazione per il Grande Torino al Cimitero Monumentale, si è fermato a parlare con i giornalisti presenti della situazione attuale della squadra granata: “Sanabria per me è un giocatore straordinario. Io sono un estimatore di Sanabria da tanto, mi ricordo quando arrivò nel gennaio del 2021, che eravamo in condizioni non buonissime, e fece die gol importanti per noi. E’ un ragazzo incredibile. Sono contento che abbia fatto 10 gol ma mancano ancora cinque partite, deve continuare così. E’ un ragazzo a cui sono davvero legatissimo”.

Poi sui mercato della prossima stagione: “Pochi italiani nel Toro? L’obiettivo è quello di crescere dal punto di vista dell’italianità. Poi il mondo è diventato multietnico, non abbiamo limitarci ma avere più giocatori italiani è importante. Anche per la Primavera adesso sono cambiate le regole”.

***A BREVE IL SERVIZIO COMPLETO***