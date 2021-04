Il Torino nella prossima giornata ospiterà un Parma con un piedi in B, Cagliari e Benevento hanno impegni ben più difficile

La sconfitta del Torino e la vittoria del Cagliari contro la Roma hanno fatto perdere alla formazione granata il vantaggio di tre punti sul terzultimo posto. Ora proprio il Toro, il Cagliari ma anche il Benevento sono appaiate a quota 31 punti quando alla fine del campionato mancano appena cinque giornata (anche se Belotti e compagni dovranno poi recuperare il match contro la Lazio). Nonostante ciò, non c’è motivo per disperare: la squadra di Davide Nicola già nel prossimo weekend avrà la possibilità di allungare sulla zona retrocessione.

Serie A: Cagliari e Benevento contro Napoli e Milan

Lunedì il Torino ospiterà un Parma le cui speranze di salvezza sono tramontate dopo la rocambolesca sconfitta per 4-3 contro il Crotone. Ben più impegnativi saranno gli impegni di Cagliari e Benevento: i sardi saranno di scena al Diego Armando Maradona contro un Napoli in ottima salute (e lo si è visto ieri quanto stia bene la formazione sarda), i campani, in uno dei tre anticipi di sabato, dovranno invece affrontare a San Siro un Milan che non potrà permettersi altri passi falsi per non restare fuori dalla prossima Champions League.

Serie A: anche Spezia e Fiorentina ancora dentro alla bagarre salvezza

Non vanno poi dimenticate Spezia e Fiorentina (rispettivamente a quota 33 e 34 punti) che non possono certo considerarsi già salve. I liguri apriranno la prossima con la trasferta in casa dell’Hellas Verona, i viola sono invece attesi al Dall’Ara dal Bologna. La lotta salvezza è ancora apertissima e il Torino, nonostante il ko interno contro il Bologna, nelle ultime settimane ha dimostrato di essere più vivo che mai e avere tutte le carte in regola per spuntarla sulle dirette concorrenti.