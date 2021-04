Il punto sulle celebrazioni per il 72° anniversario della tragedia di Superga: il 4 maggio 2021 ancora senza il raduno alla Basilica

L’anno scorso, il 4 maggio fu celebrato da un popolo diviso per forza dal diffondersi del contagio da coronavirus. Bandiere e sciarpe granata sventolarono sui balconi per ricordare il Grande Torino, nell’anniversario della tragedia di Superga. Risuonavano, un po’ dovunque, le note di struggente memoria di “Quel Giorno di Pioggia” dei Sensounico, ma attorno alla lapide non c’era la folla. Ecco, il 4 maggio del 2021 non sarà molto diverso da quello del 2020. Le restrizioni ancora impediscono gli assembramenti, e così non sarà possibile il raduno alla Basilica, dove non sarà celebrata la messa che di solito si concludeva poco prima delle 17.03, l’orario esatto in cui lo schianto, 72 anni fa, “spense in un lampo il Grande Torino”.

L’omaggio di Cairo alla lapide e la celebrazione di don Robella

Una delegazione del club, con il presidente Cairo, salirà al Colle per rendere omaggio ai trentuno caduti, esattamente come accaduto l’anno scorso, quando il patron pose una corona di fiori assieme al direttore generale Comi e a Susanna Egri, la figlia di Erno Erbstein, direttore tecnico di quella squadra leggendaria. Al Filadelfia, invece, si terrà la celebrazione liturgica officiata da don Riccardo Robella, il cappellano del Toro. La società sta riflettendo in queste ore sulle modalità con cui coinvolgere la squadra, che potrebbe assistere alla liturgia della parola di don Robella al Fila (rigorosamente all’aperto). Al momento è improbabile che il capitano, Andrea Belotti, possa recarsi a Superga per la lettura dei nomi, ma le ultime valutazioni sono ancora in corso tra il Toro e le autorità deputate alla pubblica sicurezza. E’ certo, invece, che sarà possibile per tifose e tifosi granata recarsi al Museo del Grande Torino di Grugliasco, eccezionalmente aperto dalle 10 alle 19 (è richiesta la prenotazione).