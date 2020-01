Prato nuovo per Torino-Atalanta: ecco com'è il campo alla vigilia della partita - Toro.it

Negli scorsi giorni, approfittando della trasferta di Reggio Emila, il terreno dell’Olimpico Grande Torino è stato interamente rizollato

Ora il problema il campo dovrebbe essere (almeno in gran parte) risolto. Sono terminati i lavori di rizollatura del prato dell’Olimpico Grande Torino, iniziati dopo la partita contro il Bologna e, alla vigilia della gara contro l’Atalanta, il terreno di gioco si presenta con un volto nuovo. Nelle scorse settimana in molti tra i granata, da Salvatore Sirigu al tecnico Walter Mazzarri, si erano lamentati delle condizioni del prato, evidenziando come questo rendesse più difficile giocare. La società granata è così intervenuta per sistemare al meglio possibile il terreno di gara in vista della partita di domani.