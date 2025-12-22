Da perno del centrocampo ai 2 minuti contro il Sassuolo: tre panchine di fila per Casadei

Dall’entusiasmo e dal grande minutaggio iniziale alle ultime tre panchine consecutive. Cesare Casadei, che sembrava essersi ritagliato un ruolo centrale nel centrocampo granata, è diventato invece il grande escluso delle ultime due vittorie consecutive del Torino.

Dopo i 90 minuti disputati contro il Lecce, il centrocampista è stato lasciato fuori da Baroni nelle successive sfide contro Milan, Cremonese e Sassuolo.

Un’inversione di tendenza netta rispetto all’avvio di stagione: prima di questo trittico, Casadei era sempre partito titolare in campionato, eccezion fatta per la gara contro l’Atalanta, quando subentrò all’intervallo.

Il Toro ha riposto grandi aspettative nel classe 2003, da anni indicato come uno dei prospetti più interessanti del panorama italiano e futuro punto fermo anche della Nazionale. Dopo un inizio di campionato caratterizzato da continuità e fiducia, però, il centrocampista sembra essere scivolato indietro nelle gerarchie.

L’investimento e i limiti del classe 2001

L’investimento da 13 milioni di euro, versati al Chelsea battendo la concorrenza di altri club, finora non ha dato i riscontri sperati. Al netto del minutaggio accumulato e delle 31 presenze in Serie A, Casadei ha sì fatto esperienza nel nostro campionato, ma ha anche evidenziato alcuni limiti.

La grande fisicità non è sempre riuscita a compensare le difficoltà nelle letture di gioco, nel palleggio e nella gestione dei momenti della partita.

Baroni, due soli minuti concessi a Casadei

Nonostante Baroni abbia ribadito pubblicamente la fiducia nel ragazzo, il tecnico granata lo ha escluso per tre gare consecutive, preferendogli prima Anjorin e poi Gineitis. Proprio con il lituano in campo sono arrivate le vittorie contro Cremonese e Sassuolo.

In questo contesto, i soli due minuti concessi ieri a Casadei dall’allenatore ex Lazio non rappresentano un segnale incoraggiante. La sensazione è che, almeno in questa fase della stagione, Baroni abbia deciso di accantonare momentaneamente l’ex Inter e Chelsea.