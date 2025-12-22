Toro.it

Ecco tutti i numeri della sfida tra i neroverdi di Grosso e i granata di Baroni: gli ospiti sono più precisi davanti

Sassuolo e Torino hanno dato vita ha una partita con occasioni sia da una parte che dall’altra, anche se la squadra più pericolosa è quella granata che guadagna meritoriamente i 3 punti.

La gara ha visto due squadre battagliare con grinta in tutte le zone del campo, dando seguito a numerosi duelli fisici e tecnici. Finalmente il dato sui duelli sorride al Toro soddisfando anche Petrachi, che durante la conferenza di presentazione aveva espresso dissenso circa l’esito dei duelli dei calciatori granata. I ragazzi di Baroni vincono tutti i duelli: a partire da quelli a terra con il 61% (38/62) contro il 39% del Sassuolo, proseguendo con i duelli aerei dove anche qui si registra il 61% (25/41) contro il 39% (16/41), e per concludere, i dribbling che vedono un tondo 50% (2/4), contro il 25% (3/12) dei neroverdi.

Tanti tiri, i granata con più mira

Entrambe le squadre si rendono pericolose nel corso della partita, ma ad essere più chirurgica è quella granata. Il Toro produce gioco e occasioni da gol e ne sono testimoni i dati: 10 tiri totali di cui 6 nello specchio della porta difesa da Maric. Il Sassuolo tira 7 volte in porta centrandola solo in una sola occasione, trovando Paleari attento e in presa sicura. Per ciò che concerne le conclusioni fuori dallo specchio sono 5 per i neroverdi e 4 per i granata, che ancora una volta tirano più in area di rigore (6) che fuori (4).

passaggi: i neroverdi sono poco più precisi

Per quanto riguarda la precisione nei passaggi, il Sassuolo è leggermente più accurato: su 462 effettuati, 376 sonno quelli precisi (81%). Il Torino dal canto suo registra 306 passaggi riusciti su 398 totali (77%). Per ciò che concerne i passaggi effettuati nell’ultimo terzo di campo, i neroverdi sono nuovamente in vantaggio con 69 riusciti su 112 (62%), contro i 46/84 (55%) dei granata. I cross sono imprecisi in ambo le squadre: 2/10 (20%) per i ragazzi di Grosso e 3/18 (17%) per quelli di Baroni.

TAG:
slider

ultimo aggiornamento: 22-12-2025

Iscriviti
Notificami
1 Commento
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
Kawasaki77
Kawasaki77
20 minuti fa

se giochi con pippa cheddira centravanti…

Last edited 19 minuti fa by Kawasaki77

Coppa d’Africa, il Marocco non stecca l’esordio ma Masina resta in panchina