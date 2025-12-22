Ecco tutti i numeri della sfida tra i neroverdi di Grosso e i granata di Baroni: gli ospiti sono più precisi davanti

Sassuolo e Torino hanno dato vita ha una partita con occasioni sia da una parte che dall’altra, anche se la squadra più pericolosa è quella granata che guadagna meritoriamente i 3 punti.

La gara ha visto due squadre battagliare con grinta in tutte le zone del campo, dando seguito a numerosi duelli fisici e tecnici. Finalmente il dato sui duelli sorride al Toro soddisfando anche Petrachi, che durante la conferenza di presentazione aveva espresso dissenso circa l’esito dei duelli dei calciatori granata. I ragazzi di Baroni vincono tutti i duelli: a partire da quelli a terra con il 61% (38/62) contro il 39% del Sassuolo, proseguendo con i duelli aerei dove anche qui si registra il 61% (25/41) contro il 39% (16/41), e per concludere, i dribbling che vedono un tondo 50% (2/4), contro il 25% (3/12) dei neroverdi.

Tanti tiri, i granata con più mira

Entrambe le squadre si rendono pericolose nel corso della partita, ma ad essere più chirurgica è quella granata. Il Toro produce gioco e occasioni da gol e ne sono testimoni i dati: 10 tiri totali di cui 6 nello specchio della porta difesa da Maric. Il Sassuolo tira 7 volte in porta centrandola solo in una sola occasione, trovando Paleari attento e in presa sicura. Per ciò che concerne le conclusioni fuori dallo specchio sono 5 per i neroverdi e 4 per i granata, che ancora una volta tirano più in area di rigore (6) che fuori (4).

passaggi: i neroverdi sono poco più precisi

Per quanto riguarda la precisione nei passaggi, il Sassuolo è leggermente più accurato: su 462 effettuati, 376 sonno quelli precisi (81%). Il Torino dal canto suo registra 306 passaggi riusciti su 398 totali (77%). Per ciò che concerne i passaggi effettuati nell’ultimo terzo di campo, i neroverdi sono nuovamente in vantaggio con 69 riusciti su 112 (62%), contro i 46/84 (55%) dei granata. I cross sono imprecisi in ambo le squadre: 2/10 (20%) per i ragazzi di Grosso e 3/18 (17%) per quelli di Baroni.