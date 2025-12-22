Il Marocco stende 2-0 le Isole Comore all’esordio in Coppa D’Africa, ma Masina osserva dalla panchina

Esordio convincente in Coppa d’Africa per il Marocco di Adam Masina, che però assiste dalla panchina al successo dei suoi. I padroni di casa della competizione non steccano la prima uscita nel torneo e superano 2-0 le ben organizzate Isole Comore allenate da Stefano Cusin.

Nonostante le 97 posizioni di differenza nel ranking Fifa, i comoriani tengono testa ai marocchini per tutta la prima frazione, difendendosi con ordine e coraggio, prima di cedere nella ripresa sotto i colpi dell’ex Milan Brahim Diaz e di El Kaabi.

Il difensore granata, come detto, è rimasto in panchina per l’intero arco della gara, rimandando così il suo esordio nella competizione. Il prossimo impegno per Masina e compagni è fissato per il giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre, quando il Marocco affronterà il Mali nella seconda sfida del girone.