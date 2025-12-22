Prestazione solidissima quella di Maripan nella vittoria contro il Sassuolo, il 13 granata ha presenziato in tutti i clean sheet del Toro

Finisce 0-1 Sassuolo-Torino e nonostante il Toro resti tra peggiori difese del nostro campionato, la prestazione del Mapei Stadium ha dato ottimi segnali sulla retroguardia granata. Nello specifico brilla particolarmente Guillermo Maripan, il difensore cileno non ha fatto passare nessuno nella sfida contro i neroverdi, sfondando l’ennesima prestazione solida e sicura. Bene anche i suoi compagni di reparto Ismajli e Tameze.

Il suo Sassuolo-Torino

Il Sassuolo-Torino di Maripan è stato un match di duelli fisici, grande intensità e concentrazione. Nel primo tempo è attento a tenere il Sassuolo lontano dalla porta di Paleari, anticipando in più occasioni gli attaccanti neroverdi, in particolare Cheddira. Nel secondo tempo deve impegnarsi a schermare anche diverse conclusioni, le più eclatanti si distanziano di pochi secondi: la prima fermata prima di nascere, con un super salvataggio in scivolata da ultimo uomo su Koné, la seconda pochi istanti dopo sul tentativo sempre del giocatore ivoriano. Attenzione e concentrazione fino all’ultimo minuto e anche fiuto del gol, con un grandissima conclusione al volo, mandata in corner da uno strepitoso Muric.

Il dato su Maripan

Quello contro il Sassuolo è il settimo clean sheet di questa pazza stagione del Toro, in grado di tenere per 7 volte la rete inviolata, rimanendo però tra le squadra che hanno subito più gol. Un dato interessante che riguarda Maripan è come in tutte e 7 le partite in cui il Toro è uscito dal campo senza subire gol, il difensore granata fosse presente (inoltre nella sua unica assenza, contro l’Inter, il Toro ha preso 5 gol). Sicuramente il merito di queste partite dall’ottimo rendimento difensivo non è solo del 13 granata, ma tra i tanti di cambi di formazione dovuti sia ad infortuni che scelte tecniche, lui è sempre rimasto un fedelissimo di Baroni e la prestazione di ieri è una dimostrazione concreta del motivo.