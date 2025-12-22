Nikola Vlasic del Torino sta vivendo un vero e proprio momento d’oro con il Torino: altro gol per altri 3 punti pesanti

Il Torino contro il Sassuolo ha trovato la seconda vittoria di fila ed è salito a 20 punti in classifica: 3 punti fondamentali e seconda partita di fila senza subire gol per i granata. Il protagonista principale della partita è stato Nikola Vlasic, numero 10 del Torino che sta vivendo un vero e proprio momento d’oro. Dopo la rete decisiva contro la Cremonese, al Mapei Stadium è arrivato un altro gol decisivo, questa volta su calcio di rigore. Il croato si è confermato un ottimo rigorista: 3 su 3 in stagione dagli undici metri, dopo quelli al Como e al Milan che non erano serviti a ottenere il massimo successo.

Adesso il croato gira e gira anche il Toro

In tutto sono 16 partite giocate su 16 per Vlasic quest’anno in Serie A, il bilancio è di 4 gol e 2 assist, a cui se ne aggiunge uno in Coppa Italia, quello decisivo contro il Modena. Dopo quel gol contro il Modena su azione, il croato si era bloccato. Poi contro Como, Milan, Cremonese e Sassuolo ha sempre scritto il proprio nome sul tabellino dei marcatori, ma soprattutto si sta finalmente affermando come uno dei leader tecnici della squadra.

Le parole di Baroni e Cairo

Marco Baroni ha parlato di lui a fine gara, dicendo: “Si sta calando in questo nuovo ruolo da mezzala, ora è più consapevole e ha trovato la leadership della squadra. Vlasic ha messo dentro le due fasi, sta giocando bene da mezzala, sta dando un contributo importante però possiamo e dobbiamo crescere”. Cairo invece ne aveva parlato dopo la Cremonese: “Vlasic molto bene. Sente il suo ruolo. Quando lui gira, la squadra è uno spettacolo. Sta girando molto adesso e ha fatto tante buone partite”.